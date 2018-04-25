Из больницы в Коми выписаны все воспитанники детсада, где произошла вспышка кишечной инфекции

25.04.18 16:34

© РИА Новости. Илья Питалев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - В столице Коми выписали из больницы семерых воспитанников детсада №7, где из-за вспышки инфекции заболели 46 детей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения республики, по результатам проведенных исследований у заболевших выявлены возбудители сальмонеллы, у некоторых - в сочетании с ротавирусами.

"Семь детей проходили лечение в республиканской инфекционной больнице. Остальные заболевшие 39 детей и 1 взрослый лечились амбулаторно в поликлиниках по месту жительства", - отметил собеседник агентства.

В детсаду уточнили, что карантин пока не снят. Ориентировочно, это случится после майских праздников.