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25.04.18 16:34

Из больницы в Коми выписаны все воспитанники детсада, где произошла вспышка кишечной инфекции

© РИА Новости. Илья Питалев
25 апреля. Interfax-Russia.ru - В столице Коми выписали из больницы семерых воспитанников детсада №7, где из-за вспышки инфекции заболели 46 детей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения республики, по результатам проведенных исследований у заболевших выявлены возбудители сальмонеллы, у некоторых - в сочетании с ротавирусами.

"Семь детей проходили лечение в республиканской инфекционной больнице. Остальные заболевшие 39 детей и 1 взрослый лечились амбулаторно в поликлиниках по месту жительства", - отметил собеседник агентства.

В детсаду уточнили, что карантин пока не снят. Ориентировочно, это случится после майских праздников.

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