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25.04.18 17:20
Земфира, "Браво" и Brainstorm выступят на международном фестивале фолк-музыки "Дикая мята" в Тульской области
"На "Дикой мяте" выступит свыше 80 музыкантов из разных стран мира", - отметили в пресс-службе.
Cреди уже объявленных участников - Земфира, MilkyChance (Германия), Brainstorm (Латвия), Mgzavrebi (Грузия), "Браво", Animal ДжаZ, Валентин Стрыкало, The Hatters, Mujuice, 25/17, Нейромонах Феофан, "Аффинаж", Brothers Moving (Дания), LucilleCrew (Израиль), Shuma (Белоруссия), Oligarkh, Yuko (Украина), Aveva (Израиль) и другие.
Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа - от лекций и кинопоказов до спортивных и настольных игр. В рамках спортивной программы будет действовать зона пляжных видов спорта, где посетители смогут поиграть в футбол, волейбол, бадминтон, а также покататься на досках. Кроме того, на "Дикой мяте" пройдет чемпионат по кикеру.
Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.
В этом году фестиваль состоится в одиннадцатый раз. Первые три года он проходил в Тропаревском парке в Москве, в 2009 году - на Таманском полуострове, с 2011 года - в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года - в Тульской области. Всего на фестивале "Дикая мята" сыграли около 400 музыкантов со всего мира.
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