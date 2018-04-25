Земфира, "Браво" и Brainstorm выступят на международном фестивале фолк-музыки "Дикая мята" в Тульской области

25.04.18 17:20

© РИА Новости. Илья Питалев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль фолк-музыки "Дикая мята" с участием известных российских и зарубежных групп и исполнителей пройдет 9-11 июня в Тульской области, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"На "Дикой мяте" выступит свыше 80 музыкантов из разных стран мира", - отметили в пресс-службе.

Cреди уже объявленных участников - Земфира, MilkyChance (Германия), Brainstorm (Латвия), Mgzavrebi (Грузия), "Браво", Animal ДжаZ, Валентин Стрыкало, The Hatters, Mujuice, 25/17, Нейромонах Феофан, "Аффинаж", Brothers Moving (Дания), LucilleCrew (Израиль), Shuma (Белоруссия), Oligarkh, Yuko (Украина), Aveva (Израиль) и другие.

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа - от лекций и кинопоказов до спортивных и настольных игр. В рамках спортивной программы будет действовать зона пляжных видов спорта, где посетители смогут поиграть в футбол, волейбол, бадминтон, а также покататься на досках. Кроме того, на "Дикой мяте" пройдет чемпионат по кикеру.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.

В этом году фестиваль состоится в одиннадцатый раз. Первые три года он проходил в Тропаревском парке в Москве, в 2009 году - на Таманском полуострове, с 2011 года - в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года - в Тульской области. Всего на фестивале "Дикая мята" сыграли около 400 музыкантов со всего мира.