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25.04.18 17:20

Росавиация продлила сертификат эксплуатанта Саратовских авиалиний до 30 мая

© РИА Новости. Виталий Аньков
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило срок действия сертификата эксплантата авиакомпании "Саратовские авиалинии" до 30 мая, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Ранее авиакомпания представила в Росавиацию документы об устранении выявленных замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства и подала заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта. "Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

"Мы делаем все возможное, для того, чтобы с авиакомпании "Саратовские авиалинии" регулятором были сняты полностью ограничения, чтобы мы могли выполнить свои обязательства перед пассажирами в летний сезон. Компания продолжает реализацию стратегического плана развития, который включает обновление самолетного парка (в ближайшие дни мы ожидаем пополнения авиапарка третьим воздушным судном Embraer-190) и ряд других мер, направленных на повышение эффективности работы авиапредприятия", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Игоря Натыкана.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья, тогда погиб 71 человек. После катастрофы несколько раз сообщалось об инцидентах с участием авиалайнеров компании.

"Саратовские авиалинии" 15 марта направляли в Росавиацию заявку на снятие ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148. Однако Росавиация, изучив заявку перевозчика, предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность.

Глава Росавиации Александр Нерадько в начале апреля сообщал, что ведомство проводит дополнительные проверки "Саратовских авиалиний" в связи с "полной безответственностью" гендиректора авиакомпании. "Произошла катастрофа, Росавиация ввела ограничение на эксплуатацию Ан-148, и, казалось бы, эта тяжелая катастрофа должна быть уроком для всех. Через некоторое время авиакомпания подает заявку в Росавиацию на возобновление полетов на Ан-148, и в этой заявке мы видим данные о погибших членах экипажа и самолете, который разбился. Это свидетельствует о полной безответственности тех лиц, которые подписывали эту заявку", - заявлял А.Нерадько.

После этого совет директоров "Саратовских авиалиний" досрочно прекратил полномочия Алексея Вахромеева в качестве гендиректора компании и с 11 апреля назначил руководителем компании Игоря Натыкана.

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