Более 300 тыс. гостей ожидается на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в период проведения ЧМ-2018

25.04.18 17:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону будет проходить с 14 июня по 15 июля на Театральной и Фонтанной площадях, сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян на заседании регионального организационного комитета по подготовке к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

"На экране площадью 150 квадратных метров будет осуществляться прямая трансляция всех матчей чемпионата. В промежутках между матчами на большой сцене размером 34 метра на 28 метров будет организована культурная программа", - сказал С.Аракелян.

Он отметил, что с учетом продолжительности работы площадки фестиваля прогнозируется не менее 300 тыс. гостей за весь период. Фактически цифры могут оказаться выше.

Единовременная вместимость гостей на площадке составит 22 тыс. человек.