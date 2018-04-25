Сквер Довлатова появился в Петербурге

25.04.18 17:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Санкт-Петербурга присвоило имя Сергея Довлатова скверу на Загородном проспекте между домами 15 и 17, следует из постановления, опубликованного в среду на сайте Смольного.

Всего решением властей города наименования присвоены девяти безымянным объектам зеленых насаждений. Участок у дома 11 по площади Чернышевского стал Чернышевским сквером, на улице Фрунзе появился сквер полярника Корнилова, на Ольховой улице - сквер генерала Селезнева. В городе также появились скверы Александра Белова, Валентины Котовой, Владимира Кондрашина, Емельяновский сквер, а в Петергофе - сквер военных железнодорожников.

Власти города также присвоили части площади Европы между Морской набережной и Западным скоростным диаметром в Василеостровском районе наименование площадь Беллинсгаузена.

В ноябре 2017 года Топонимическая комиссия при правительстве Санкт-Петербурга рекомендовала назвать сквер на Загородном проспекте в честь писателя С.Довлатова. Памятник С.Довлатову был установлен на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге в апреле 2016 года.

С.Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, скончался в 1990 году в Нью-Йорке. С 1944 года он жил в Ленинграде, откуда эмигрировал в США. В Петербурге на доме, где жил С.Довлатов, установлена мемориальная доска. В Нью-Йорке именем С.Довлатова назвали улицу.