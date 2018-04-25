Следы поражения средствами ПВО видны на сбитых в Сирии ракетах коалиции

26.04.18 08:29

© РИА Новости. Игорь Ермаченков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Изучение фрагментов ракет, применявшихся 14 апреля в ходе удара западной коалицией по Сирии, доказывает, что часть из них была сбита сирийскими системами противовоздушной обороны, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет", - сказал С.Рудской на брифинге в среду.

"На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов", - отметил он.