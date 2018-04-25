Власти США обвиняются в рейдерском захвате здания генконсульства России в Сиэтле

26.04.18 08:52

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ назвали государственным рейдерским захватом действия американских властей в отношении российского генконсульства в Сиэтле.

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - написала на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сопроводив публикацию ссылкой на страницу посольства России в США.

В "Фейсбуке" посольства РФ в США ведется трансляция действий американских властей, которые пытаются попасть на территорию закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле.