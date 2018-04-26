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26.04.18 09:11

Нарушения пожарной безопасности выявлены почти на всех объектах массового пребывания людей на Сахалине

© РИА Новости. Саид Царнаев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 230 объектов с массовым пребыванием людей проверили в Сахалинской области на предмет пожарной безопасности, в большинстве из них выявлены нарушения, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"В связи с произошедшей трагедией в Кемерово, по поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Сахалинской области с 26 марта проведены надзорные мероприятия. Результаты проверок показывают, что абсолютное большинство объектов, а это 93% из более 230 проверенных, эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По итогам этих проверок прокуратура региона уже внесла более 200 представлений, завела 156 административных дел по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

"Не единичны вскрытые проверками случаи отсутствия автоматических систем пожаротушения, их неисправность. Повсеместно установлены факты загромождения лестничных клеток и путей эвакуации, несоответствия ширины пожарных проходов установленным нормам, отделка стен на путях эвакуации горючими материалами, неисправность систем оповещения посетителей о пожаре и ряд других нарушений", - отмечает пресс-служба.

Прокуратура сейчас контролирует устранение выявленных нарушений, по ряду объектов уже проводятся контрольные проверки.

В связи с распространенностью нарушений в сфере пожарной безопасности прокуратура начала проверку ГУ МЧС региона, в ходе которой "дается оценка полноте и эффективности реализации надзорным органом своих полномочий".

"Проверка уже вскрыла случаи бездействия инспекторов территориальных отделов ГУ МЧС, когда на протяжении длительного времени не проводились мероприятия по контролю исполнения ранее выданных предписаний, а отдельные лица, допустившие нарушения, освобождены от установленной законом ответственности", - сообщает пресс-служба.

"Каждому выявленному факту будет дана правовая оценка", - отмечает она.

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