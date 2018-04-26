Циклон принесет на Камчатку снег с дождем и штормовой ветер

26.04.18 09:24

© РИА Новости. Сергей Красноухов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - К южному побережью Камчатки подходит тихоокеанский циклон, который несет сильный снег с дождем и штормовой ветер, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по краю.

"В пятницу ночью и днем в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске, а также в Усть-Большерецком и Елизовском районах прогнозируется выпадение осадков в виде снега с дождем, местами до сильных", - говорится в сообщении.

Ожидается усиление ветра на юго-восточном побережье в порывах до 17-22 м/с, на юго-западном побережье - до штормовых 25-30 м/с. На дорогах - гололедица и снежные заносы.

Спасатели рекомендуют жителям районов, попадающих под удар стихии, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами.

Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей, по возможности не отпускать их на улицу.

Во время действия циклона спасатели в случае необходимости будут помогать водителям на автотрассах.