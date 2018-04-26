Снят режим ЧС, введенный после крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

26.04.18 09:36

© РИА Новости. фото пресс-службы МЧС

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Хабаровске после крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток", отменен, сообщает Сибирского регионального центра МЧС РФ в четверг.

11 апреля около 11:00 местного времени (4:00 мск) в районе антенного поля по улице Выборгской в Хабаровске потерпел крушение выполнявший учебно-тренировочный полет вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". На борту находились шесть человек, все они погибли.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В качестве одной из причин крушения рассматривается тот факт, что вертолет перед падением мог зацепиться за антенную мачту.