Количество многодетных семей в Хакасии выросло в два раза - глава республики

26.04.18 09:42

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 8 тыс. Многодетных семей живут в Республике Хакасия и получают социальную поддержку, сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на главу республики Виктора Зимина.

"С 2009 года до настоящего времени на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей из консолидированного бюджета республики было направлено 733 млн рублей. При этом количество многодетных семей в республике за это время увеличилось почти в два раза. В республике насчитывается 8 тыс. 103 многодетных семьи, в которых воспитываются 25 тыс. 830 детей", - сказал В.Зимин.

Он отметил, что за эти же годы финансирование на оказание мер социальной поддержки многодетных семей увеличились в 7 раз. Так, за эти годы 500 млн рублей направили на приобретение жилья для молодых семей и специалистов, проживающих на селе, 1,4 млрд рублей направлено на обеспечение жильем детей-сирот.

"Все это очень серьезная нагрузка, но мы ее взяли и несли все эти годы, невзирая на кризис и на другие проблемы. Огромную долю в бюджете республики стали занимать социально значимые расходы, в общей сложности - 70%. Для сравнения, в 2009 году они составляли 50%. Поэтому, рассуждая о госдолге, не надо забывать и об этой важнейшей составляющей. За этими мерами соцподдержки стоит благополучие, здоровье, качество жизни людей", - подчеркнул В. Зимин.

По данным властей, в 2009 году в консолидированном бюджете республики социально значимые расходы не превышали 10 млрд. рублей, в настоящее время на эти цели направляется уже больше 21 млрд. рублей в год.