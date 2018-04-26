Дипстатус не помеха: МИД РФ обвинил США в рейдерском захвате здания генконсульства в Сиэтле
  
Система раздора: РФ рискует испортить отношения с Израилем, если поставит ЗРС С-300 в Сирию
   
Сор из избы: 15 мусорных полигонов в Подмосковье закроют в течение 5 лет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
26.04.18 09:42

Количество многодетных семей в Хакасии выросло в два раза - глава республики

© РИА Новости. Алексей Дружинин
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 8 тыс. Многодетных семей живут в Республике Хакасия и получают социальную поддержку, сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на главу республики Виктора Зимина.

"С 2009 года до настоящего времени на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей из консолидированного бюджета республики было направлено 733 млн рублей. При этом количество многодетных семей в республике за это время увеличилось почти в два раза. В республике насчитывается 8 тыс. 103 многодетных семьи, в которых воспитываются 25 тыс. 830 детей", - сказал В.Зимин.

Он отметил, что за эти же годы финансирование на оказание мер социальной поддержки многодетных семей увеличились в 7 раз. Так, за эти годы 500 млн рублей направили на приобретение жилья для молодых семей и специалистов, проживающих на селе, 1,4 млрд рублей направлено на обеспечение жильем детей-сирот.

"Все это очень серьезная нагрузка, но мы ее взяли и несли все эти годы, невзирая на кризис и на другие проблемы. Огромную долю в бюджете республики стали занимать социально значимые расходы, в общей сложности - 70%. Для сравнения, в 2009 году они составляли 50%. Поэтому, рассуждая о госдолге, не надо забывать и об этой важнейшей составляющей. За этими мерами соцподдержки стоит благополучие, здоровье, качество жизни людей", - подчеркнул В. Зимин.

По данным властей, в 2009 году в консолидированном бюджете республики социально значимые расходы не превышали 10 млрд. рублей, в настоящее время на эти цели направляется уже больше 21 млрд. рублей в год.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.04.18 11:34
Сезон велопроката открыт в Москве
.
  26.04.18 11:28
Дождливая погода с порывистым ветром ожидается в столице в четверг
.
  26.04.18 09:50
Движение транспорта в Москве ограничат на время репетиций Парада Победы
.
  26.04.18 09:46
Центральные станции московского метро изменят режим работы на время подготовки к празднованию Дня Победы
.
  25.04.18 12:24
Проверяется информация о крупном хищении при реконструкции московского СИЗО
.
  25.04.18 11:58
Детсад на 200 мест построили в столичном районе Северный
.
  25.04.18 09:51
Следствие согласился смягчить меру пресечения для продюсера "Гоголь-центра" Малобродского
.
  25.04.18 08:38
Мэр Москвы рекомендует носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу
.
  25.04.18 08:27
Войска ПВО-ПРО совершенствуют систему защиты воздушного пространства столицы
.
  24.04.18 17:56
Московские школьники летом вновь отдохнут по программе "Московская смена"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket