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26.04.18 09:43
Концерт 93-летнего Шарля Азнавура в Петербурге отменен из-за состояния здоровья артиста
"На репетиции ему стало плохо. Его увезли в одну из больниц Петербурга, которую он сам выбрал. Ничего катастрофического, просто почувствовал себя нехорошо. Врачи установят диагноз", - сказала Э.Лавринович.
По ее словам, концерт Ш.Азнавура, который должен был пройти в БКЗ "Октябрьский" 25 апреля, отменен.
"Сейчас обсуждается дата следующего концерта в этих же числах в 2019 году. Деньги за билеты всем желающим будут возвращены", - пояснила директор БКЗ.
Ш.Азнавур - французский шансонье армянского происхождения, композитор и поэт. Ему 93 года. На текущий момент Ш.Азнавур написал порядка 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
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