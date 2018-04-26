Концерт 93-летнего Шарля Азнавура в Петербурге отменен из-за состояния здоровья артиста

26.04.18 09:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге, его концерт отменен, сообщила "Интерфаксу" в среду директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

"На репетиции ему стало плохо. Его увезли в одну из больниц Петербурга, которую он сам выбрал. Ничего катастрофического, просто почувствовал себя нехорошо. Врачи установят диагноз", - сказала Э.Лавринович.

По ее словам, концерт Ш.Азнавура, который должен был пройти в БКЗ "Октябрьский" 25 апреля, отменен.

"Сейчас обсуждается дата следующего концерта в этих же числах в 2019 году. Деньги за билеты всем желающим будут возвращены", - пояснила директор БКЗ.

Ш.Азнавур - французский шансонье армянского происхождения, композитор и поэт. Ему 93 года. На текущий момент Ш.Азнавур написал порядка 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.