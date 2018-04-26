Центральные станции московского метро изменят режим работы на время подготовки к празднованию Дня Победы

26.04.18 09:46

© РИА Новости. Андрей Рудаков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим работы некоторых станций столичного метро изменится в дни репетиции военного парада и весенних праздников, сообщила пресс-служба Московского метрополитена в четверг.

"26 апреля и 3 мая с 18:00 до окончания репетиции, 6 мая с 06:00 до окончания генеральной репетиции военного парада, а также 9 мая с 07:00 до окончания парада станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, также 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; а со станции "Китай-город" - в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

В течение всего дня 9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль N1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль N2 - только на вход, сообщили в пресс-службе.

Как сказали в столичной подземке, в День Победы 9 мая будет ограничен вход на ряд станций после окончания салюта.

"В День Победы 9 мая, после завершения праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции: "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Сокольнической и Кольцевой линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет" и "Спортивная" - это необходимо для обеспечения безопасного и комфортного пребывания пассажиров на территории станций и вестибюлей метрополитена", - сказали в метро.