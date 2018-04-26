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Движение транспорта в Москве ограничат на время репетиций Парада Победы

© РИА Новости. Илья Питалев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Движение автотранспорта в связи с проведением репетиции Парада Победы 26 апреля будет ограничено в районе Звенигородского шоссе, Красной Пресни, Садового кольца, также будет перекрыта Тверская и прилегающие к ней улицы, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы.

"Перекрытия организуют с 17:00, движение будет открыто по мере прохождения колонны по улицам: 1-й Силикатный проезд д - 2-й Силикатный проезд - Силикатный проезд - Звенигородское шоссе - улица Мневники - улица Народного ополчения - улица Нижние Мневники.

Улица Нижние Мневники - улица Народного ополчения - улица Мневники - Звенигородское шоссе - улица Красная Пресня - Баррикадная улица - Садовая-Кудринская улица Триумфальная площадь - улица Тверская",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

Как подчеркнули в ведомстве, улица Тверская и улицы прилегающие к ней будут перекрыты с 18:00 до окончания мероприятия.

"С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты: улица Тверская от Триумфальной площади до улицы Моховой; улица Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской улицы; улица Охотный ряд от улицы Тверской до улицы Большая Дмитровка",- сказали в ЦОДД.

По словам собеседника агентства, в 22:40 также будут перекрыты район Кремлевской набережной и Нового Арбата, а также Москворецкий мост.

"В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная - Боровицкая площадь - улица Моховая - улица Воздвиженка - улица Новый Арбат - Новинский бульвар - улица Садовая-Кудринская - улица Тверская",- сказали в ведомстве.

Также перекроют Большой Москворецкий мост до Болотной улицы, Болотную площадь до Большого Каменного моста, улицу Моховая до улицы Воздвиженка , улицу Новый Арбат до Новинского бульвара, Садовую-Кудринскую улицу до Тверской, сообщили в ЦОДД.

ЦОДД также просит водителей и пассажиров общественного транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов.

"Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока",- сказали в ведомстве.

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