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26.04.18 09:54
Словакия рассчитывает на рост товарооборота с Алтайским краем
"Мы особое значение придаем межрегиональному сотрудничеству. Алтайский край является одним из развитых регионов, и для нашего взаимодействия есть огромный потенциал. Я вижу много возможностей сотрудничества в торговле, инвестициях", - сказал посол.
В свою очередь губернатор отметил тесные взаимосвязи региона со Словакией, "несмотря на то, что страна является членом Европейского союза".
"Наше торговое сотрудничество с вашей страной в последнее время развивается, хотя параметры могли бы быть и лучше. Но тем не менее, мы в несколько раз увеличили товарооборот за последние годы. С нашей стороны это экспорт кокса, шин. А мы покупаем в вашей стране ту продукцию, которая важна, в частности, для нашего фармацевтического комплекса", - заявил А.Карлин.
После встречи с главой края посол совместно с совладельцем холдинга Eastfield Игорем Ледецким посетит ряд алтайских предприятий.
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