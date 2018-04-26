Словакия рассчитывает на рост товарооборота с Алтайским краем

26.04.18 09:54

© РИА Новости. Андрей Каспришин

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Словакия намерена увеличить товарооборот и запустить программу обмена туристами с Алтайским краем, заявил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в РФ Петер Припутен во время встречи с главой края Александром Карлиным в четверг в Барнауле.

"Мы особое значение придаем межрегиональному сотрудничеству. Алтайский край является одним из развитых регионов, и для нашего взаимодействия есть огромный потенциал. Я вижу много возможностей сотрудничества в торговле, инвестициях", - сказал посол.

В свою очередь губернатор отметил тесные взаимосвязи региона со Словакией, "несмотря на то, что страна является членом Европейского союза".

"Наше торговое сотрудничество с вашей страной в последнее время развивается, хотя параметры могли бы быть и лучше. Но тем не менее, мы в несколько раз увеличили товарооборот за последние годы. С нашей стороны это экспорт кокса, шин. А мы покупаем в вашей стране ту продукцию, которая важна, в частности, для нашего фармацевтического комплекса", - заявил А.Карлин.

После встречи с главой края посол совместно с совладельцем холдинга Eastfield Игорем Ледецким посетит ряд алтайских предприятий.