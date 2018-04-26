Прокуратура просит суд запретить эксплуатацию крупнейшего ТРЦ в Пскове

26.04.18 09:56

Фото с сайта ТЦ

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокурор Пскова направил в городской суд исковое заявление с требованиями о запрете эксплуатировать здание ТРК "Акваполис" до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечается в исковом заявлении, прокуратурой области с привлечением территориальных органов ГУ МЧС России была проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, на объектах культуры и спорта, а также в других местах с массовым пребыванием людей на территории Псковской области. В ее ходе было установлено, что торгово-развлекательный комплекс "Акваполис" функционирует с нарушениями требований пожарной безопасности.

В здании ТРЦ выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, вентиляции и автоматической установки пожаротушения, а количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения "Испытательная пожарная лаборатория" по Псковской области, выявленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни.

Открывшийся два года назад ТРК "Акваполис" - двухэтажная торгово-развлекательная площадка в 65 тысяч квадратных метров с единственным в Псковской области аквапарком, магазинами известных брендов, многозальным кинотеатром, кафе и ресторанами, наземной и подземной парковкой на 1100 машиномест.