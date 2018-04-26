Руководителей трех министерств в Омской области выберут по конкурсу

26.04.18 10:00

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Главы министерств строительства, промышленности и природных ресурсов Омской области будут определены по итогам открытого конкурса, сообщает правительство региона.

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Бурков доложил президенту России Владимиру Путину на встрече с участием выпускников программы кадрового резерва управленцев, которые являются в данный момент врио высших должностных лиц субъектов РФ.

"Будем проводить открытый конкурс. Активность среди молодежи очень высока. Думаю, мы найдем достойных людей", - приводятся в сообщении слова А.Буркова.

Отмечается, что кресло министра природных ресурсов и экологии вакантно с ноября прошлого года, когда предыдущий руководитель Александр Винокуров подал в отставку.

Глава министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев был уволен А.Бурковым в конце того же месяца после скандала вокруг подведомственного предприятия "Омскоблавтотранс".

Как сообщалось, предприятие из-за долгов за топливо перед "Газпром нефтью" не смогло выпустить в линию пассажирские автобусы, курсирующие по всей области.

Должность министра строительства и ЖКК области на данный момент занимает Владимир Стрельцов.