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26.04.18 10:00
Руководителей трех министерств в Омской области выберут по конкурсу
Об этом временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Бурков доложил президенту России Владимиру Путину на встрече с участием выпускников программы кадрового резерва управленцев, которые являются в данный момент врио высших должностных лиц субъектов РФ.
"Будем проводить открытый конкурс. Активность среди молодежи очень высока. Думаю, мы найдем достойных людей", - приводятся в сообщении слова А.Буркова.
Отмечается, что кресло министра природных ресурсов и экологии вакантно с ноября прошлого года, когда предыдущий руководитель Александр Винокуров подал в отставку.
Глава министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев был уволен А.Бурковым в конце того же месяца после скандала вокруг подведомственного предприятия "Омскоблавтотранс".
Как сообщалось, предприятие из-за долгов за топливо перед "Газпром нефтью" не смогло выпустить в линию пассажирские автобусы, курсирующие по всей области.
Должность министра строительства и ЖКК области на данный момент занимает Владимир Стрельцов.
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