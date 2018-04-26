Компания "Колмар" ввела в эксплуатацию обогатительную фабрику "Денисовская" в Якутии

26.04.18 10:04

© РИА Новости. Денис Петров

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Обогатительная фабрика "Денисовская" по переработке 6 млн тонн угля в год, начала свою работу, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе компании "Колмар".

"Сегодня фабрика даст первый концентрат. Хочу отметить, что от начала проектирования до открытия фабрики прошло меньше года. Очень важно, что благодаря этой фабрике в компании "Колмар" добавилось 400 человек", - заявил во вступительной речи генеральный директор "Колмар" Артём Лёвин.

По его словам, для загрузки фабрики компания будет строить новую шахту "Восточно-Денисовскую", для которой приобретено современное горно-шахтное оборудование

"Мы планируем, что к концу четвертого квартала текущего года фабрика будет загружена всеми необходимыми объемами и выйдет на свою производственную мощность на 6 млн тонн угля", - сказал А.Левин.

В сообщении компании говорится, что промплощадка обогатительной фабрики "Денисовская" совмещена с поверхностным комплексом шахты "Денисовская", что позволяет сократить расходы на доставку рядового угля от шахты до фабрики. Все здания и сооружения фабрики построены с учетом климатических и геологических особенностей Якутии.

Строительство и монтаж оборудования фабрики были осуществлены за 10 месяцев. Поставка оборудования и металлоконструкций осуществлена компанией "Beijing CATIC Industry Limited" (Компания ООО "Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь").

Отмечается, что водно-шламовая схема фабрики имеет замкнутый цикл, что позволяет исключить применение наружных шламовых отстойников и существенно сокращает воздействие на окружающую природную среду.

Погрузка концентрата и промпродукта с фабрики будет осуществляться в железнодорожные полувагоны. Для приема порожних вагонов и отправки груженых составов на внешнюю сеть построена железнодорожная станция "Погрузочная". От станции "Погрузочная" проложен подъездной путь до разъезда "Денисовский" с длиной пути 3,5 км.