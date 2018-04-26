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26.04.18 10:16

Курганская прокуратура добивается временного закрытия 13 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности

© РИА Новости. Виталий Аньков
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Городские суды рассматривают иски о приостановке работы ряда торговых центров в Кургане и области из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщил прокурор Курганской области Игорь.

"В ходе проверки прокуроры выявили свыше 300 нарушений, возбудили 55 административных производств, внесено 57 представлений, в суды направлено 13 исковых заявлений о приостановлении деятельности торговых центров. Из них - 10 торговых центров Кургана, ДК Машиностроителей и два ТЦ в городе Катайске", - сказал прокурор на брифинге в четверг.

Он также добавил, что в отношении собственников торговых центров и должностных лиц возбуждены административные дела, в адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений. Ответственность предусмотрена в виде предупреждения или административного штрафа до 200 тыс. рублей.

По его словам, руководители этих торговых центров в течение месяца должны сообщить в прокуратуру о результатах рассмотрения представлений.

Всего совместной проверкой прокуратуры и ГУ МЧС России по региону было охвачено 77 объектов, среди которых основные торгово-развлекательные центры, школы и культурно-досуговые центры на селе. Так, в Кургане были проверены практически все торгово-развлекательные комплексы: "РИО", "Пушкинский", "Стрекоза", "Гипер-Сити; торговые центры: "Детский мир", "Даниловский", по Бурово-Петрово,60, "Кировский", "Парус", "Семейный магнит", девять объектов спорта и досуга, среди которых Дом культуры Машиностроителей.

"Нарушения в основном связаны с отсутствием или неисправностью автоматических систем оповещения и пожаротушения, с непроведением соответствующих инструктажей с персоналом и нефункционированием эвакуационных выходов", - отметил И.Ткачев.

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