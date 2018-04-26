Авиарейсы задерживаются из-за тумана в Саратове

26.04.18 10:27

© РИА Новости. Антон Денисов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолеты из саратовского аэропорта вылетают и прибывают с задержкой из-за плохой видимости.

"В связи с погодными условиями (малая видимость в тумане) в аэропорту "Саратов" произошла задержка рейсов. Задерживается прибытие одного рейса и вылет одного рейса", - говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

В свою очередь на сайте "Саратовских авиалиний" сообщается о задержке двух рейсов, летящих в Минеральные воды и в Москву (Домодедово). Также задержан рейс из Домодедово в Саратов.

По данным синоптиков, днем 26 апреля местами по Саратовский области ожидается гроза и усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.