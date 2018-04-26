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26.04.18 10:54
Автодорожная часть моста через Керченский пролив прошла приемочные обследования
"Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе инфоцентра "Крымский мост".
Такие обследования и испытания являются завершающим этапом контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией, состоящей из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.
"Акт приемочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию", - поясняет информационный центр.
Обследования и испытания проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель.
"Вместе с заключением для приемочной комиссии мы подготовим технический паспорт объекта - как "свидетельство о рождении" автодорожной части Крымского моста. Его смогут использовать в повседневной работе дорожники, которым предстоит обслужить мост на всем протяжении его эксплуатации", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора "НИИ диагностики" Светланы Бохановой.
Кроме того, результаты диагностики будут внесены в общую базу данных автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям.
После открытия движения по Крымскому мосту его конструкции останутся под контролем структурированной системы мониторинга инженерных систем и конструкций.
"Она разработана для автоматизированного мониторинга критически важных параметров элементов сооружения, подверженных наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе эксплуатации (опоры, пролетные строения и арка)", - сообщил инфоцентр.
Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.
Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.
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