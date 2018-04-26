Один человек пострадал в результате хлопка газа в многоквартирном доме на Кубани

26.04.18 11:08

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в четверг утром в одной из квартир дома в станице Каневская в Краснодарском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате пострадал один человек.

"Хлопок произошел на кухне квартиры. Площадь пожара составила 30 кв. м. По внешним признакам несущие конструкции здания не повреждены, деформированы оконный и дверной проемы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что проводилась эвакуация жильцов дома.

Сигнал о происшествии поступил в 8:21 мск, в 8:37 мск пожар был полностью ликвидирован.