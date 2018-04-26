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Почти 1,7 тыс. нарушений выявлено в ходе проверок ТЦ в Коми, суд решает вопрос о закрытии одного

© РИА Новости. Александр Кондратюк
25 апреля. Interfax-Russia.ru - В Коми по итогам проверки объектов с массовым пребыванием людей наиболее грубые нарушения требований пожарной безопасности обнаружены в сыктывкарском ТЦ "Майский", суд рассматривает вопрос об его закрытии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры, проверки охватили 376 поднадзорных объектов, в том числе 117 торговых и торгово-развлекательных центров, 143 объекта культуры и спорта с массовым пребыванием людей, 31 детская досуговая организация, а также 85 иных объектов с массовым пребыванием людей.

По результатам проверки установлены 1 684 нарушения закона, для устранения которых внесено 168 представлений, в суд направлено 18 исковых заявлений, возбуждено 50 административных производств (по результатам рассмотрения 21 дела 21 лицо привлечено к административной ответственности, остальные на рассмотрении), в органы государственного контроля (надзора) направлено 37 информаций для принятия мер реагирования в пределах компетенции.

Основная часть нарушений касается неисправного состояния пожарной сигнализации, систем дымоудаления (образовательные организации Воркуты, Ухты, Ижемского и Корткеросского районов).

При проверках торговых и торгово-развлекательных центров прокуроры обнаружили многочисленные факты отсутствия либо блокирования эвакуационных путей (ТРЦ "Ярмарка" в Ухте, ТРЦ "Рублик" в Сыктывкаре), отсутствия системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ТЦ "Майский" в Сыктывкаре, ТК "Ливада" и "Усогорск" в Удорском районе, ТЦ "Товары для женщин", "Сыктывкар", "Норильск" и "Детский мир" в Воркуте), загромождения эвакуационных путей (ТЦ "Майский", "Торговый двор", "Покровский", "ГигаМарт", "Мебель Град", "YORK", "Северный рай", "Фрегат", "Эжвинский гостиный двор", "Триумф" в Сыктывкаре).

Прокуроры Инты и Сосногорска установили факты нарушений при применении строительных и отделочных материалов, в том числе детских досуговых центрах.

"По итогам проверки наиболее грубые нарушения требований пожарной безопасности обнаружены в сыктывкарском ТЦ "Майский". В частности, на момент проверки в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности допущено хранение на путях эвакуации горючих материалов, установлено несоответствие ширины основных эвакуационных выходов, марша лестницы. Вскрыты факты блокировки дверей эвакуационного выхода, отсутствия автоматической установки пожарной сигнализации в общих коридорах 3 и 4 этажа здания. На этих же этажах нет системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещение магазина на цокольном этаже не обеспечено вторым эвакуационным выходом", - отметили в пресс-службе.

Указанные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Сыктывкара в суд с заявлением о закрытии торгового центра. Оно находится на рассмотрении.

Результаты рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролируются прокуратурой республики.

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