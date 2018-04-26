Сезон велопроката открыт в Москве

26.04.18 11:34

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин открыл в четверг в Лужниках очередной сезон велопроката, посетив станцию на Хамовническом валу

"Я уверен, что сезон будет удачным. С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедом, в том числе велосипедным прокатом", - рассказал С.Собянин журналистам и велоактивистам.

Он напомнил, что в 2017 году количество сессий велопроката перевалило за два миллиона.

"В этом году, я надеюсь, будет больше трех миллионов. Москва входит в крупнейшую систему велопроката", - заявил мэр.

С.Собянин наградил велоактивистов, чаще пользующихся городским прокатом.

Самым активным пользователем московского проката стал Виталий Леванин, который за три года совершил 5866 поездок. Мэр вручил ему годовой абонемент на все виды общественного транспорта города.

Общаясь с велоактивистами Москвы, мэр С.Собянин вспомнил, что в городе, помимо станций городского велопроката, есть станции для парковок частных велосипедов.

"В принципе, они неплохие, но, на мой взгляд, они уже морально устарели, их облик стоит обновить", - подчеркнул мэр.

Он предложил провести городской конкурс на создание парковки для частных велосипедов.

"Давайте мы объявим конкурс на создание парковки для частных велосипедов, проведем его, подведем итоги", - обратился мэр к своему заместителю по транспорту Максиму Ликсутову.

М.Ликсутов напомнил, что в 2013 году в Москве было всего 79 станций проката, 500 велосипедов. В 2018 году в Москве, по информации заммэра, уже 430 станций, количество велосипедов достигло 4120.

"В ближайшие пять лет у нас будет прибавляться по 50 станций и 500 велосипедов", - заявил заместитель мэра.

По его словам, стоит задача к 2024 году сделать велопарковки шаговой доступности во всех жилых и офисных кварталов столицы, в пределах МКАД.

По данным М.Ликсутова, в настоящее время протяженность велодорожек в столице достигла 773 км.