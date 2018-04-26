Пострадавшие от паводка в Воронежской области получат до 40 тыс. руб. компенсации

26.04.18 11:13

© РИА Новости. Илья Питалев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Денежные компенсации пострадавшим от паводка жителям Воронежской области будут выплачены в два этапа, их размер составит от 10 до 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом вопросе будет два подхода. Первый касается домов, которые были подтоплены в Калаче. Там проблема не только в большом паводке, но и в технических сложностях. Дома построены десятилетия назад, а в такую ситуацию люди попадали крайне редко, и мы постараемся всем по максимуму помочь. Принято решение о дифференцировании выплат - от 10 до 40 тыс. рублей", - заявил врио губернатора Александр Гусев в ходе выездного совещания.

По его словам, во всех населенных пунктах специально созданная комиссия проведет сплошное обследование.

"Второй подход относится как раз к остальным населенным пунктам. Там мы будем подходить к компенсации по заявительному принципу. Максимальная сумма компенсации также составит 40 тыс. рублей", - сказал глава региона.

Особое внимание А.Гусев обратил на страхование недвижимости, расположенной в зоне возможного подтопления.

"Сейчас мы актуализируем границы зоны возможного подтопления, в которой будет запрещено строительство жилья. Начиная с будущего года, владельцы строений, которые окажутся внутри этой зоны, не смогут получить компенсацию, если имущество не будет застраховано", - подчеркнул А.Гусев.