Дождливая погода с порывистым ветром ожидается в столице в четверг

26.04.18 11:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Усиление ветра до 17 м/с и дожди пройдут в Москве в четверг, сообщили в столичном главке МЧС РФ.

"По информации Росгидромета, 26 апреля в Москве ожидается дождливая погода, ветер юго-восточный, с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с", - уточняется в сообщении.

Ранее в среду Гидрометцентр России из-за сильного ветра повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на 26 апреля до "желтого".

Как сообщило ведомство, в четверг в Москве ожидаются порывы ветра местами до 17 м/с.

По расчетам синоптиков за 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 мм осадков, или четверть месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм.

В четверг днем в Москве ожидается 12-14 градусов. Атмосферное давление в столичном регионе будет падать и может достичь 734 мм рт.ст., что на 14-15 пунктов ниже нормы.