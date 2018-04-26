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26.04.18 11:28
Дождливая погода с порывистым ветром ожидается в столице в четверг
"По информации Росгидромета, 26 апреля в Москве ожидается дождливая погода, ветер юго-восточный, с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с", - уточняется в сообщении.
Ранее в среду Гидрометцентр России из-за сильного ветра повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на 26 апреля до "желтого".
Как сообщило ведомство, в четверг в Москве ожидаются порывы ветра местами до 17 м/с.
По расчетам синоптиков за 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 мм осадков, или четверть месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм.
В четверг днем в Москве ожидается 12-14 градусов. Атмосферное давление в столичном регионе будет падать и может достичь 734 мм рт.ст., что на 14-15 пунктов ниже нормы.
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