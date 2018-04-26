Режим ЧС введен в саратовском Балашове из-за самого сильного за последние пять лет половодья

26.04.18 11:43

© РИА Новости. Игорь Руссак

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Балашовского муниципального района ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель районной администрации.

Он отметил, что по состоянию на утро четверга подъем реки Хопер в Балашове превысил 4 метра. За последние сутки вода в реке поднялась на 8 см.

"Подтоплено около 180 придомовых территорий в двух микрорайонах. Воды в домах нет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, последний раз такой интенсивный паводок в районе наблюдался в 2012 году.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что уровень воды на реке Хопер в настоящее время находится "выше отметки "неблагоприятные явления" на 50 см".