Два депутата якутского парламента подозреваются в получении взятки

26.04.18 11:52

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух народных депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии по факту получения взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СУ СК по республике.

Уточняется, что дело возбуждено по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном управлении МВД и Следственном управлении СУ СК по Якутии, фамилии депутатов не разглашаются в интересах следствия.

В свою очередь, пресс-служба МВД Якутии сообщила, что депутаты вымогали взятку у руководителя одной компании.

"Руководитель одного из акционерных обществ, зная, что подозреваемые в силу занимаемых должностей могут оказать содействие, обратился к ним с просьбой об увеличении финансирования предприятия. За данное содействие подозреваемые потребовали от него взятку в крупном размере, которая была ими получена", - говорится в сообщении.

Государственное собрание (Ил Тумэн) - однопалатный парламент Якутии, является представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти республики.