Три человека погибли в ДТП в Мурманской области

26.04.18 12:01

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - В результате аварии на 1214 км федеральной трассы "Кола" в Кировско-Апатитском районе Мурманской области в четверг утром погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, авария произошла около 10.20 мск. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.

"На данный момент известно о трех погибших: погибли до приезда "скорой" водитель Opel, водитель и пассажир Volkswagen", - отмечают в УМВД.

Также в результате лобового столкновения пострадал пассажир Volkswagen.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП, идет проверка.