Асфальт уложили на автодорожной части моста через Керченский пролив

26.04.18 12:05

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Дорожники завершили работы по укладке асфальтобетона на протяжении всех 19-и километров автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщил информационный центр проекта в четверг.

"Асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения", - говорится в пресс-релизе инфоцентра "Крымский мост".

Работы начались в июле 2017 года на пилотном участке на мостовых пролетах над островом Тузла. В целом, строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см на площади более 380 тыс. кв. м, а затем покрыть его верхним слоем асфальта толщиной 5 см.

Специалисты продолжают обустройство дороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май.

На мосту появятся дорожные знаки: всего их будет 61.

Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.