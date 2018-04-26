Спасенные в Приморье тигрята после года реабилитации готовы к самостоятельной жизни в тайге

26.04.18 12:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты готовы выпустить в тайгу молодых тигров Сайхана и Лазовку, которые уже год находятся в реабилитационном центре в Приморье, сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Долгий процесс, по сути, завершен. Если коротко, то тигры готовы стать взрослыми и жить на свободе в гармонии с человеком", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Уточняется, что хищники научились самостоятельно добывать себе пищу и держаться подальше от людей.

"Тигры регулярно и удачно охотятся на копытных и вполне готовы самостоятельно прокормиться в дикой природе. Иногда они устраивают совместную охоту. Когда человек начинает приближаться к их вольеру, юные хищники всегда удаляются вглубь на максимально дальнее расстояние", - говорится в сообщении.

Дату выпуска в дикую природу тигров пресс-служба пока не называет, но уточняют, что их планируют выпускать вместе.

"Выпуск этих тигрят в дикую природу для нас всех достаточно значимое событие. Это связано с тем, что хищники были изъяты очень маленькими ... помещены в один вольер, где жили и развивались вместе. Теперь для нас всех очень важно выпустить этих животных вместе, для того, чтобы наблюдать развитие социальных связей тигров", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко.

При этом специалисты отмечают, что в тайге пара может разойтись, но это не несет угрозу жизни и здоровью хищников.

Уточняется, что на месте выпуска тигров будет построен временный вольер. Там они будут находиться около 10 дней. За это время у них пройдет стресс после транспортировки. Затем, дистанционно, без присутствия человека, вольер будет открыт, и они смогут выйти. Специалисты называют этот способ "мягким выпуском". Они полагают, что это минимизирует волнение и поможет сохранить пару.

Также отмечается, что перед выпуском в дикую природу тигров снабдят ошейниками с GPS-модулем и специалисты продолжат наблюдение.

Как сообщалось, в средине декабря 2016 года в Лазовском районе Приморья специалисты отловили у поселка истощенную пятимесячную тигрицу. Перед этим они следили за ней около двух недель, однако ее мать так и не появилась.

Спустя месяц сотрудники охотнадзора края нашли раненого самца примерно такого же возраста в Пожарском районе края. Несколько месяцев ветеринары боролись за его жизнь. После успешного проведения операции появился шанс на возвращение хищника в дикую природу.

Тигрицу назвали Лазовкой, а ее соседа по реабилитационному центру - Сайханом. В марте осиротевших хищников поселили в один вольер. Несмотря на то, что они из разных выводков, тигрята быстро нашли общий язык.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.