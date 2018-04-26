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26.04.18 12:23

Пакистанские инвесторы могут принять участие в строительстве парка легкопрома в Петербурге за 11 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Пакистанские инвесторы могут принять участие в создании парка легкой промышленности в Петербурге, сообщил генеральный консул России в Карачи Александр Хозин журналистам в рамках официального визита делегации Петербурга в республику.

"Наши пакистанские партнеры после соответствующих переговоров готовы со специалистами Петербурга подключиться к строительству парка, в том числе и в плане инвестиций, но это очень серьёзный вопрос", - сказал он.

Генеральный директор OOO "УК "Держава моды" (занимается реализацией проекта - ИФ) Антон Пуськов в свою очередь отметил, что с одной из текстильных компаний Пакистана подписан меморандум об участии в строительстве парка. Название компании он не уточнил.

Местоположение будущего парка А.Пуськов также не назвал, отметив, что пока не завершены все вопросы с оформлением участка для реализации проекта.

В рамках проекта на площади 12 га планируется построить помещения площадью 50 тыс. кв. м, объём инвестиций в проект оценивается в 11,328 млрд рублей. В парке планируется разместись учебно-образовательный центр компетенций, лабораторию инновационных разработок, обувной завод мощностью 2,5-3,5 млн пар в год, завод обувных колодок мощностью 350 тыс. пар в год и галантерейную фабрику мощностью 70 тыс. единиц продукции в год.

Также планируется строительство логистического центра площадью около 11 тыс. кв. м, комплекса фирменной торговли и ряда других объектов. Предполагается, что общая выручка резидентов парка превысит 14 млрд рублей в год.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" 100% ООО "УК "Держава моды" (Санкт-Петербург) принадлежит Антону Пуськову.

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