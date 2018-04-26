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26.04.18 12:32
Обвиняемый в коррупции и мошенничестве экс-глава томского УМВД заявляет в суде о своей невиновности
"Уголовное преследование меня и моей семьи началось в 2015 году, СКР подключился в марте 2016 года. После этого оперативники проводили и проводят огромное количество мероприятий. Но я ни в чем виноват", - сказал И.Митрофанов на судебном заседании об избрании ему меры пресечения.
По его словам, первое уголовное дело, возбужденное в отношении него, прекращалось два раза.
"Первый документ (постановление о прекращении уголовного дела - ИФ) показал, что ничего (противозаконного в моих действиях - ИФ) нет. В настоящем уголовном деле поменялись обороты речи, а суть - не поменялась", - подчеркнул И.Митрофанов.
Он попросил суд не избирать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Я собираюсь отстаивать свое честное имя и имя моей семьи, я никуда не убегу, я же генерал в конце концов. Если бы было возможно, предложил бы определить залог, я готов на такую меру пресечения", - добавил И.Митрофанов.
В свою очередь адвокат экс-полицейского Сергей Коптяков попросил суд отпустить его подзащитного под залог в 3 млн рублей.
И.Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ.
В августе того же года стало известно, что И.Митрофанов проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в коррупции. К.Савченко впоследствии приговорили к 7,5 года колонии со штрафом в 6,9 млн рублей.
В середине апреля 2018 года региональное управление СКР по материалам ФСБ возбудило в отношении И.Митрофанова два уголовных дела по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения). Также ранее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По мнению следствия, бывший глава областной полиции за скидку в 2,1 млн рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность.
Кроме того, И.Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента - 50% - составила более 180 тыс. рублей.
Также ранее ведомство расследовало уголовное дело о мошенничестве по факту участия томского предпринимателя и членов семьи начальника УМВД в совместном открытии пиццерии в 2014 году в Санкт-Петербурге, в результате чего предпринимателю был причинен материальный ущерб около 5 млн рублей.
26 апреля было предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и получении взятки.
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