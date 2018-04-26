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26.04.18 12:41

Ушел в отставку глава свердловского Первоуральска, экс-начальник управления архитектуры которого ранее был арестован

© РИА Новости. Илья Питалев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Первоуральска (Свердловская область) в четверг приняли заявление главы города Валерия Хорева об отставке по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По данным пресс-службы, В.Хорев возглавил администрацию Первоуральска в сентябре 2016 года. До осени 2017 работал в статусе исполняющего обязанности, в октябре 2017 Первоуральской городской думой был назначен главой города.

С 27 апреля временно исполняющим полномочия главы городского округа Первоуральск назначен заместитель главы администрации по стратегическому планированию и инвестициям Игорь Кабец, говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Первоуральска агентству "Интерфакс-Урал" не пояснили, с чем связана отставка В.Хорева.

Как сообщалось, 12 апреля суд арестовал на два месяца бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска по делу о взяточничестве.

По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновник покровительствовал предприятию из сферы строительства. Он помогал этой компании получать земельные участки, за что ему передали в общей сложности порядка 800 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В марте 2018 года начальник управления архитектуры Первоуральска уволился по собственному желанию.

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