Карантин в школах Урая из-за ОРВИ продлили еще на неделю - до 4 мая

26.04.18 12:50

© РИА Новости. Алексей Владыкин

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Отмена занятий в школах и образовательных организациях Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) продлится еще неделю - до 4 мая - из-за ОРВИ и гриппа, сообщается на сайте администрации города.

Соответствующее решение было принято в четверг на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

В настоящее время порог заболеваемости в Урае по-прежнему превышен более чем в два раза.

Кроме того, в городе до 4 мая приостановлены занятия во всех школах Урая, урайском политехническом колледже, в учреждениях спорта и дополнительного образования. Также сохраняется запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что карантин в школах и образовательных организациях Урая был объявлен с 13 по 19 апреля в связи с ростом количества заболевших гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых. Затем он был продлен до 26 апреля.