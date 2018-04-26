Мать и трое детей погибли в пожаре в Костромской области

26.04.18 13:04

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26 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожар в частном деревянном доме в городе Нея Костромской области унес жизни четырех человек, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Светлана Дергунова.

"Пожар произошел сегодня ночью. Соседи слишком поздно сообщили, что дом горит. На месте обнаружены тела матери и трех детей", - сказала пресс-секретарь.

Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, уточняется информация о погибших.

По информации следственного управления СКР по региону, погибшими оказались 35-летняя женщина и дети в возрасте четырех, трех лет и девяти месяцев.

По факту пожара и гибели людей проводится проверка, в рамках которой предстоит провести ряд экспертиз.

Согласно данным пресс-службы главы региона, погибшая семья являлась неблагополучной.