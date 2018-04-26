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26.04.18 13:12
Губернатор Белгородской области в 2017 году заработал 2,8 млн рублей
Его супруга заработала 119,9 тыс. рублей, на 3 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году.
Состав недвижимости, которой владеет семья Е.Савченко, не изменился. В равных долях в собственности супругов находится жилой дом площадью 109,9 кв. м и земельный участок для ИЖС общей площадью 4,455 тыс. кв. м, по 1/3 доли квартиры площадью 109,1 кв. м.
Кроме того, губернатор владеет участком в 2,619 тыс. кв. м., предназначенным для жилищного строительства, и жилым домом - 167,6 кв. м. В собственности его супруги находится автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Е.Савченко является бессменным руководителем Белгородской области с 1993 года.
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