Губернатор Белгородской области в 2017 году заработал 2,8 млн рублей

26.04.18 13:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в 2017 году заработал 2 млн 823,5 тыс. рублей, что на 68,3 тыс. рублей больше, чем годом ранее, следует из материалов, размещенных на сайте регионального правительства.

Его супруга заработала 119,9 тыс. рублей, на 3 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году.

Состав недвижимости, которой владеет семья Е.Савченко, не изменился. В равных долях в собственности супругов находится жилой дом площадью 109,9 кв. м и земельный участок для ИЖС общей площадью 4,455 тыс. кв. м, по 1/3 доли квартиры площадью 109,1 кв. м.

Кроме того, губернатор владеет участком в 2,619 тыс. кв. м., предназначенным для жилищного строительства, и жилым домом - 167,6 кв. м. В собственности его супруги находится автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Е.Савченко является бессменным руководителем Белгородской области с 1993 года.