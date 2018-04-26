Центры казачьей культуры начнут создавать в районах Калмыкии

26.04.18 13:16

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Центры казачьей культуры будут создавать в Калмыкии, работу начнут с Яшалтинского района, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Опыт Яшалтинского района затем будем переносить на другие районы Калмыкии", - говорится в сообщении.

Также скоро в классах казачьей направленности представят книгу по истории российского и калмыцкого казачества.

"Для создания книги использовались архивные документы, письма ветеранов и личный опыт. Представители калмыцкого казачества уже ознакомились с книгой и высоко оценили ее", - приводит пресс-служба слова автора издания, казака Калмыцкого казачьего округа ВКО "Всевеликое войско Донское" Виктора Гончарова.

На октябрь 2018 года в Калмыкии запланирован смотр представителей казачьих кадетских корпусов Южного федерального округа.