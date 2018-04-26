Легковушка врезалась в припаркованную "Газель" на Кубани: два человека погибли, еще двое - в больнице

26.04.18 13:20

© РИА Новости. Евгений Самарин

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Два человека погибли в ДТП на 51-м километре автодороги "Майкоп-Туапсе" в Краснодарском крае, еще двое госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21061 не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине фургоном "Газель", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП 17-летний пассажир "ВАЗа" от полученных травм погиб на месте, водитель скончался в ЦРБ г. Апшеронска. Еще два пассажира легковушки были госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.