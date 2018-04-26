Одиннадцать бывших крупье осуждены в Нижнем Новгороде за организацию нелегального игрового клуба

26.04.18 14:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Нижегородской области вынес приговор преступной группе из 11 человек по обвинению в незаконной организации азартных игр.

Следственное управление СКР по региону сообщает в четверг, что действия подсудимых квалифицированы по п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой). Пятерым назначено от 2 до 3,5 лет колонии общего режима, остальным - от года лишения свободы условно.

Установлено, что с июня 2015 года по июнь 2016 года подельники проводили азартные игры в подвале дома по улице Ильинская в Нижнем Новгороде. В игровом клубе работали семеро мужчин и четыре женщины, все они ранее имели опыт в проведении азартных игр в качестве крупье, отмечает СУ СКР.

Вход в игорное заведение был законспирирован, двери клуба блокировались при попытке проникновения представителей проверяющих организаций и сотрудников правоохранительных органов.

"С целью конспирации организатор группы также арендовал квартиру на первом этаже дома, сделал пролом в стене для скрытого проникновения из одного помещения в другое",- говорится в сообщении.

Противоправная деятельность преступной группы была пресечена следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.