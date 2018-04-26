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26.04.18 14:48
Одиннадцать бывших крупье осуждены в Нижнем Новгороде за организацию нелегального игрового клуба
Следственное управление СКР по региону сообщает в четверг, что действия подсудимых квалифицированы по п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой). Пятерым назначено от 2 до 3,5 лет колонии общего режима, остальным - от года лишения свободы условно.
Установлено, что с июня 2015 года по июнь 2016 года подельники проводили азартные игры в подвале дома по улице Ильинская в Нижнем Новгороде. В игровом клубе работали семеро мужчин и четыре женщины, все они ранее имели опыт в проведении азартных игр в качестве крупье, отмечает СУ СКР.
Вход в игорное заведение был законспирирован, двери клуба блокировались при попытке проникновения представителей проверяющих организаций и сотрудников правоохранительных органов.
"С целью конспирации организатор группы также арендовал квартиру на первом этаже дома, сделал пролом в стене для скрытого проникновения из одного помещения в другое",- говорится в сообщении.
Противоправная деятельность преступной группы была пресечена следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.
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