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26.04.18 15:04

Покушение совершено на главу свердловской Талицы, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости. Владимир Федоренко
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту покушении на главу города Талица Александра Толкачева, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

"Следствием совместно с полицией проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления "по горячим следам", также выясняется мотив преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области агентству уточнили, что в поселке Троицкий (рядом с Талицей - ИФ) неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю Toyota, в котором был местный житель 1966 года рождения.

"В результате инцидента мужчина не пострадал. После этого нападавший скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для оказания помощи в раскрытии этого преступления из Екатеринбурга были направлены наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска. Нападавший разыскивается.

В администрации Талицы агентству сказали, что не могут разглашать информацию об инциденте в интересах следствия.

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