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26.04.18 15:04
Покушение совершено на главу свердловской Талицы, возбуждено уголовное дело
По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Следствием совместно с полицией проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления "по горячим следам", также выясняется мотив преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы", - сказал сотрудник пресс-службы.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области агентству уточнили, что в поселке Троицкий (рядом с Талицей - ИФ) неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю Toyota, в котором был местный житель 1966 года рождения.
"В результате инцидента мужчина не пострадал. После этого нападавший скрылся", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для оказания помощи в раскрытии этого преступления из Екатеринбурга были направлены наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска. Нападавший разыскивается.
В администрации Талицы агентству сказали, что не могут разглашать информацию об инциденте в интересах следствия.
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