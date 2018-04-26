Дороги для большегрузов в Крыму будут открыты только ночью

26.04.18 15:27

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26 апреля. Interfax-Russia.ru - Движение большегрузов в июне-августе разрешат с 22:00 до 10:00 мск в Крыму, если днем столбики термометров превысят отметку в +32 градуса, сообщил государственный комитет дорожного хозяйства республики в четверг.

"С 1 июня будет временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на всех дорогах регионального и межмуниципального значения Крыма при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по Цельсию", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что такая мера позволит сохранить дороги и бюджетные средства на их преждевременный ремонт.