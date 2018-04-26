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26.04.18 15:49
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту планируется открыть во второй половине мая
"Как и обещали, движение по Крымскому мосту будет открыто до летнего сезона. Ориентируемся на вторую половину мая", - сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик объекта) Леонид Рыженькин журналистам в четверг в Крыму.
Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Во время посещения объекта весной этого года президент России Владимир Путин выразил пожелание, чтобы движение легковых автомобилей и автобусов было запущено до лета. Аркадий Ротенберг, чья компания является генподрядчиком строительства, заявил, что это будет сделано "после 9 мая".
Грузовики пустят по мосту осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.
Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет.
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