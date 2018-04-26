Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту планируется открыть во второй половине мая

26.04.18 15:49

© РИА Новости. фото инфоцентра "Крымский мост"

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Движение легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части моста через Керченский пролив может быть запущено во второй половине последнего месяца весны нынешнего года, говорят строители.

"Как и обещали, движение по Крымскому мосту будет открыто до летнего сезона. Ориентируемся на вторую половину мая", - сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик объекта) Леонид Рыженькин журналистам в четверг в Крыму.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Во время посещения объекта весной этого года президент России Владимир Путин выразил пожелание, чтобы движение легковых автомобилей и автобусов было запущено до лета. Аркадий Ротенберг, чья компания является генподрядчиком строительства, заявил, что это будет сделано "после 9 мая".

Грузовики пустят по мосту осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет.