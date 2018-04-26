Российские власти поддержат вузы, ведущие успешные исследования

26.04.18 16:28

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти России будут поддерживать вузы, которые ведут успешные исследования и разработки, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы обязательно будем и дальше поддерживать вузы, которые активно и успешно занимаются исследованиями и разработками", - сказал он, выступая на пленарном заседании Всероссийского союза ректоров.

Глава государства пояснил, что будет продолжено обновление их приборной базы, содействие привлечению российских соотечественников и ведущих зарубежных ученых к совместной работе.

В.Путин заметил, что в российской высшей школе уже сформировалось ядро действительно сильных вузов.

"Однако наряду с этим многие вузы - и в столичных городах, и в регионах - зачастую не демонстрируют способность решать современные задачи, не готовы к обновлению в соответствии с теми глобальными изменениями, которые происходят в науке и технологиях во всех сферах жизни", - сказал глава государства.

По его словам, "попытки изменить ситуацию часто сводятся к благим пожеланиям, написанию очередных, прямо скажем, достаточно умозрительных и оторванных от реальности программ и просьбам просто дать побольше денег".

Вместе с тем он пояснил, что проблемы этих вузов далеко не только в объемах финансирования. "Главный вопрос - это грамотный, современный подход к организации самого дела и в кадрах", - сказал президент.

В.Путин также подчеркнул, что по всей России вузы и университеты должны стать центрами развития технологий и кадров. "Конечно, у нас есть уникальная система Академии наук, ее институтов, но России, ее экономике, всем сферам жизни нужна и сильная вузовская наука", - пояснил президент.

Он заметил, что активная научная деятельность не может концентрироваться только в отдельных научно-образовательных центрах или субъектах Федерации.

"Повторю, по всей стране вузы и университеты призваны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и наших регионов. Вокруг высших учебных заведений должны формироваться сообщества людей, увлеченных идеями технологического прорыва", - сказал В.Путин.

Он отметил, что на площадках вузов можно выстроить региональные модели взаимодействия высокотехнологичных компаний, новаторов, предприятий. Он отметил важность объединения усилий вузами, предприятиями и академическими институтами для реализации масштабных технологических задач и долгосрочных приоритетных направлений, которые, в том числе, были обозначены в Послании Федеральному Собранию.

В.Путин отметил, что с 2000 по 2016 годы расходы государства на высшее образование в реальном выражении выросли более чем в четыре раза.