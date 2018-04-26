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26.04.18 16:39
Штрафовать за нарушение правил поведения будут в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский"
"Штрафы предусмотрены как для физических лиц, так и для юридических и должностных лиц", - сказал журналистам по окончании заседания Мособлдумы председатель комитета регионального парламента по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.
Для граждан штрафы составляют от 100 до 500 руб. Размер штрафов для должностных лиц будет равен 1 тыс. - 2 тыс. руб., для юридических лиц - 2 тыс. - 4 тыс. руб.
О.Григорьев отметил, что полномочия по контролю берет на себя правительство Московской области.
5 апреля Мособлдума приняла поправки в закон "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области", согласно которому подмосковное правительство было наделено полномочиями по регулированию вопросов, не связанных с авиационной деятельностью, в аэропортах, расположенных на территории региона.
Принятие закона позволило кабмину Московской области утвердить единые правила пользования аэропортами.
В пресс-центре Мособлдумы "Интерфаксу" уточнили, что правила нахождения в аэропортах регулируют оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, парковку автомобилей, общественное питание, розничную торговлю и поведение пассажиров. Правила распространяются на территорию самих аэропортов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 м от зданий аэропортов.
В областном парламенте отметили, что речь идет о трех аэропортах, расположенных на территории региона: "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский".
По словам О.Григорьева, теперь в аэропортах могут оштрафовать за несанкционированную торговлю или переодевание в общественном туалете. Кроме того, он отметил, что закон направлен на пресечение нахождения на территории аэропортов бездомных граждан.
Поправки в региональный КоАП вступают в силу через 10 дней со дня опубликования.
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