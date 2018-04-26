Аэропорты Москвы 4, 6 и 9 мая будут работать с перерывами в связи с парадом Победы

26.04.18 16:44

© РИА Новости. Илья Питалев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Аэропорты Московской воздушной зоны 4, 6 и 9 мая будут работать в ограниченном режиме в связи с парадом Победы и подготовкой к нему, сообщила ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" (ГК по ОрВД).

Так, в районе аэропорта "Шереметьево" воздушное пространство будет закрыто в эти дни с 10:40 до 11:05 мск, в районе "Внуково" - с 10:50 до 11:15 мск, в районе "Домодедово" - с 10:50 до 11:15 мск. В районе аэропорта "Остафьево" полеты будут недоступны с 10:50 до 11:15 мск, "Жуковского" - с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Калуги "Грабцево" - с 9:40 до 10:25 мск.

"Данные ограничения являются незначительными и не окажут серьезного влияния на штатную работу воздушных гаваней, в частности "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В ходе уже прошедших в апреле текущего года репетиций воздушной части парада Победы использование воздушного пространства в столице также ограничивалось, однако сбоев в организации движения воздушных судов зафиксировано не было", - сообщила ГК по ОрВД.

Авиакомпании и аэропорты уже уведомлены о грядущих ограничениях.

"Резервные дни для проведения воздушных тренировок парада Победы - 5 и 8 мая. Эти даты могут быть задействованы при сложных метеоусловиях 4 и 6 мая", - добавили в госкорпорации.