Два крупных ТЦ закрыли в Севастополе из-за нарушений пожарной безопасности

26.04.18 16:54

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Ленинский райсуд Севастополя по ходатайству прокуратуры из-за нарушений правил пожарной безопасности временно приостановил работу ряда торговых центров города, в том числе крупных - "Плаза" и "Океан", сообщает пресс-служба райсуда.

"Прокуратура Ленинского района Севастополя обратилась в суд с девятью исковыми заявлениями. (...) По результатам рассмотрения ходатайств о принятии мер по обеспечению исков судьями вынесены определения об их удовлетворении", - говорится в пресс-релизе.

"Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно. Вместе с тем, ответчики не лишены права обратиться в суд с заявлением об отмене мер по обеспечению иска после устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности", - заявляет суд.

Внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, в том числе во всех торгово-развлекательных центрах страны, были инициированы Генпрокуратурой после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Позднее ведомство поручило провести дополнительные проверки коммерческих объектов, созданных в результате реконструкции производственных помещений.