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26.04.18 16:59
Московский кинофестиваль могут навсегда перенести на апрель
"Мы думаем, что с точки зрения места фестиваля в фестивальном движении, фестивальной чреде, конечно, апрель - самое удобное. Потому что мы находимся между Берлином и Каннами, и меньше нервотрепки, меньше суеты у журналистов, больше возможностей отбора и так далее", - заявил президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в четверг.
"Ну, это как решит FIAP (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров - ИФ), мы эту заявку подали. Как будет решено, именно так оно и будет", - добавил президент ММКФ.
По его словам, погода в апреле "не радует, но это не страшно".
Традиционно ММКФ проходит в июне, перенос его на апрель в этом году связан с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA.
Все даты фестивалей класса, к которому относится ММКФ регулируется международной организацией FIAP, в которой Россия является одним из членов.
Церемония закрытия фестиваля состоится в четверг вечером.
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