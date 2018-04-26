Московский кинофестиваль могут навсегда перенести на апрель

26.04.18 16:59

© РИА Новости. Евгения Новоженина

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Московский международный кинофестиваль может переехать с июня на апрель на постоянной основе, сообщил президент ММКФ Никита Михалков.

"Мы думаем, что с точки зрения места фестиваля в фестивальном движении, фестивальной чреде, конечно, апрель - самое удобное. Потому что мы находимся между Берлином и Каннами, и меньше нервотрепки, меньше суеты у журналистов, больше возможностей отбора и так далее", - заявил президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в четверг.

"Ну, это как решит FIAP (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров - ИФ), мы эту заявку подали. Как будет решено, именно так оно и будет", - добавил президент ММКФ.

По его словам, погода в апреле "не радует, но это не страшно".

Традиционно ММКФ проходит в июне, перенос его на апрель в этом году связан с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA.

Все даты фестивалей класса, к которому относится ММКФ регулируется международной организацией FIAP, в которой Россия является одним из членов.

Церемония закрытия фестиваля состоится в четверг вечером.