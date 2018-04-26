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26.04.18 17:39
Энергоснабжение нарушено в Туле и трех районах области
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Из-за порывистого ветра нарушено энергоснабжение в Туле и трех районах Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"В 17:00 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в четырех муниципальных образованиях Тульской области: городском округе Тула, Алексинском, Суворовском и Щекинском районах. Количество населенных пунктов и жителей, попавших в зону отключения электроэнергии, уточняется", - отметил собеседник агентства.
На место происшествия выехали бригады филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области отмечается усиление западного ветра до 13-18 м/с.
Чег юи
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