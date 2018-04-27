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27.04.18 08:29

Главы двух Корей заложили основу для объединения стран в единую нацию

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
27 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что встреча лидеров КНДР и Южной Кореи является позитивным событием и дает надежду на объединение страны.

"Потенциально возможно объединение страны как единой нации", - заявил журналистам в пятницу В.Шаманов.

"То, что это позитивное событие, - безусловно", - подчеркнул он.

Однако, по словам главы комитета, дальнейшее развитие событий покажет, насколько эта встреча повлияет на снижение градуса напряженности в регионе.

"Покажут дальнейшие шаги. Градус (напряженности) определяется не разговором, а совершенными поступками и делами. Слава Богу, есть первые шаги. Надо их дальше развивать", - сказал В.Шаманов.

Он добавил, что это - не быстрый путь.

Как сообщил ранее журналистам представитель южнокорейской администрации, в ходе переговоров в пятницу с президентом Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ином северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с предложением о проведении встреч на высшем уровне чаще.

По словам чиновника, Ким Чен Ын сказал, что "надо встречаться чаще, чтобы построить мир".

При этом он заявил, что прибыл на переговоры, "чтобы положить конец конфронтации на Корейском полуострове".

Чиновник отметил, что Ким Чен Ын выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит приглашение. Со своей стороны Мун Чжэ Ин сказал, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан на северокорейской территории.

В холе переговоров президент Южной Кореи выступил с предложением о соединении железных дорог двух стран, сообщил представитель администрации РК.

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